Tarquinia, domenica 28 agosto al Lido l’ultimo appuntamento con la campagna di informazione sulla raccolta differenziata

Riceviamo da Formula Ambiente e pubblichiamo

Si conclude domenica 29 agosto alle 9.30 a Lido di Tarquinia (tra via dei Tritoni e viale Mediterraneo) la campagna estiva di informazione sulla corretta raccolta differenziata intitolata “La tutela dell’ambiente è nelle nostre mani”.

La campagna ha visto la produzione di 5000 brochure informative e 4000 ganci da ombrellone balneare e si conclude con una “merceologica”: la dimostrazione di apertura di un sacchetto di indifferenziata per far conoscere ai presenti quanti prodotti avrebbero potuto essere conferiti per essere correttamente differenziati.