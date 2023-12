Tarquinia, domenica 3 dicembre l’apertura straordinaria di Villa Bruschi Falgari

La Regione Lazio promuove l’accesso al patrimonio storico delle Dimore Storiche, tra cui spicca Villa Bruschi Falgari a Tarquinia. Grazie alla collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo Cardarelli”, la villa sarà aperta al pubblico il 3 dicembre dalle 15:00 alle 17:00.

I visitatori saranno guidati da Isa Bianchi e dalle studentesse dell’indirizzo turistico dell’IIS Cardarelli, immergendosi nei segreti del parco e ammirando gli interventi di restauro promossi in collaborazione con gli studenti dell’Indirizzo di Agraria, che mirano a riportare il giardino al suo antico splendore.

Esplorazione del Parco e della Cappella Gentilizia

Durante la visita, si esplorerà il parco e i suoi segreti, culminando con l’apertura della suggestiva Cappella gentilizia. Nonostante il restauro in corso del Casino di Caccia, i visitatori potranno godere appieno dell’atmosfera storica della villa.

Per rendere l’esperienza più accessibile, la Regione Lazio ha reso disponibile l’APP Rete delle Dimore Storiche del Lazio. L’app fornisce informazioni dettagliate sulla visita, insieme a notizie storiche dei beni che aderiscono alla rete.

Prenotazioni e Informazioni Utili

L’appuntamento è per sabato e domenica alle ore 15:00 presso Villa Bruschi Falgari. La visita guidata è gratuita, e per prenotazioni è possibile contattare la guida Isa Bianchi al numero 338.1623895. Un’opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nella bellezza di Villa Bruschi Falgari a Tarquinia.