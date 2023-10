Tarquinia, domenica di sport alla Roccaccia l’8 ottobre

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Al via le manutenzioni presso il centro aziendale dell’Università Agraria! Ne irrompe con la notizia sui social il Consigliere Fabio Gagni, che ha mostrato i lavori di manutenzione in opera dalle prime luci del mattino fino al tardo pomeriggio, la risistemazione delle aree parcheggio, la pulizia del fontanile fatta anche grazie all’aiuto di volontari, la sistemazione di alcuni tratti di strada. L’obiettivo dell’Amministrazione dell’Agraria? Che sia tutto pronto per questa Domenica 8 ottobre: la Roccaccia abbraccerà tre eventi sportivi davvero eccezionali e sono attesi grandi flussi di persone.

I primi due eventi sono organizzati da Etruscan Castle: innanzitutto la Etruscan Race, con la 9km +25 ostacoli, la 4 km non competitiva, il circuito kids non competitivo; poi, in collaborazione con UNVS Sezione Tarquinia, la Passeggiata Etrusca, la cui adesione ha un costo a partire da soli 5€ e l’intero incasso sarà devoluto alla Croce Rossa. Per ogni informazione è possibile contattare Etruscan Castle.

Nell’area adiacente al centro aziendale della Roccaccia si gareggerà col ciclo cross, per la prima tappa del circuito laziale in memoria di Giorgio De Angelis, aperta a tutti i tesserati della federazione italiana ed enti sportivi. Ad organizzare il ciclo cross è la S.P. Tarquinia sez. ciclismo. Per chi volesse aderire (sempre tesserato o facente parte di enti) la quota è 15€ (e fino ad oggi ci sono ben 100 iscritti, che si divideranno in 21 categorie dai 6 anni agli 80). E per rendere la giornata ancora più allettante, ci sarà parcheggio gratuito, area picnic attrezzata con tavoli e panche, zona food gestita dal Bar Bistrot, con carne alla brace, bevande e tanta birra.