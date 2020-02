Tarquinia, domenica il flash mob di Carnevale sulle note di “Ringo Starr”: e sui social è già virale il video tutorial di Alessandro Passamonti

Tarquinia domenica 23 febbraio torna a mascherarsi per Carnevale e al termine della sfilata dei carri, torna quella che ormai è un’apprezzata tradizione dei festeggiamenti: il flash mob promosso dallo staff di #checinema, girato da Alessandro Passamonti e dalle ragazze della SunFlower Academy.

Il brano che quest’anno accompagnerà la danza collettiva in piazza Matteotti è “Ringo Starr”, presentato con grande successo al Festival di Sanremo dai Pinguini Tattici Nucleari.

Partecipare è semplicissimo: basterà farsi trovare in piazza Matteotti, ai piedi del palazzo comunale di Tarquinia, domenica prossima, 23 febbraio, al termine della sfilata dei carri allegorici. Lì partirà la musica e si inizierà a ballare tutti assieme: potete farlo sia che siate mascherati, sia in borghese. Per imparare i passi, potete seguire il tutorial realizzato da Alessandro Passamonti sulle pagine social – YouTube compreso – di #checinema e de lextra.news: ad ogni modo, state tranquilli, i nostri pinguini “supernucleari” saranno sul palco per guidarvi nella danza!

Per quanto riguarda la sfilata dei carri, l’appuntamento è alle 15 in via Bruschi Falgari: poi il tradizionale percorso per le vie cittadine sino all’arrivo in piazza Matteotti, dove centinaia di persone si scateneranno nella danza al ritmo di “Ringo Starr”.