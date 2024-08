Tarquinia, domenica scorsa la raccolta di firme per il referendum sull’autonomia differenziata: ecco i prossimi appuntamenti

Riceviamo dal Comitato cittadino unitario per l’abrogazione della Legge sull’Autonomia differenziata e pubblichiamo

Domenica 25 agosto, al mercato di Tarquinia Lido, si è svolta una raccolta firme per il referendum sulla legge sull’autonomia differenziata ed in poco più di due ore sono state raccolte oltre un centinaio di firme. L’iniziativa, promossa dal Comitato referendario di Tarquinia ha visto la partecipazione attiva di molti residenti e non.

La raccolta firme proseguirà a settembre, nelle giornate del 4 settembre in Via Aldo Moro e del 6 settembre a Piazza Cavour con ulteriori iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sull’impatto negativo della Legge Calderoli, che spacca l’Italia e accresce le diseguaglianze sociali e territoriali.