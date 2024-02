Tarquinia e l’anno elettorale: per l’Università Agraria si voterà il 21 aprile

Una corsa elettorale infinita, una lunghissima volata politica che vedrà i tarquiniesi chiamati alle urne in poche settimane per ridefinire le compagini amministrative dei due enti cittadini (oltre che i rappresentanti al Parlamento europeo): se erano già note le date dell’8 e 9 giugno per il primo turno delle Amministrative e delle Europee, è novità ufficiale di ieri l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio dell’Università Agraria al prossimo 21 aprile.

A firmare il decreto, dopo le dimissioni del presidente Alberto Tosoni e quelle del suo vice Alessandro Sacripanti, è stato il neo vice presidente Giovanni Marchetti.

Tra un mese e mezzo, quindi, dal 17 al 19 marzo, sarà possibile presentare le candidature a Presidente e, conseguentemente, delle liste. Una scadenza che sarà una sorta di anticipo politico della successiva corsa per le comunali e che in qualche maniera delineerà schieramenti e strategie per l’appuntamento amministrativo.