Tarquinia e Montalto, attivata spontaneamente una raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina: ecco le info

Attivata tra Tarquinia e Montalto di Castro, e diffusa tramite i social, una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione Ucraina: a coordinarla sono cittadini ucraini a Tarquinia che risiedono i città da anni. Alcune attività e associazioni tarquiniesi e montaltesi si sono resi disponibili a fare da punti di raccolta per il materiale, che sarà poi fatto arrivare in Ucraina tramite un mezzo in partenza mercoledì.

Per raccogliere i prodotti c’è tempo sino a martedì sera: punti di raccolta a Tarquinia in via Vejo, 8 oppure presso CycleBand Tarquinia e a Namo Ristobottega, martedì dalle 10 e 30 alle 14 e 30. Punti di raccolta a Montalto di Castro presso Primigi Store e presso la Misericordia di Montalto di Castro, in via Giacinto Guglielmi, 2.

Ecco un elenco di prodotti ritenuti utili, considerando la necessità di abbigliamento soprattutto pesante:

Zuppe pronte

Tonno in scatola

Legumi in scatola

Noodles istantanei ( tipo Saikebon)

Parmigiano, grana sottovuoti

Cioccolato fondente

Miele in monoporzioni

Latte condensato

Latte in polvere

Frutta secca

Noccioline ( diversi tipi )

Grissini

Taralli

Gallette di riso

Sapone mani ( liquido e saponetta)

Salviette umidificate

Ovatta

Spazzolino denti

Gel x le mani ( tipo amuchina)

Dentifricio

Perossido di idrogeno

Te’

Caffè macinato

Bendaggi diversi

Bendaggi rigeneranti

Tamponi emostatici

Lacci emostatici

Polvere emostatica

Bende occlusive

Antinfiammatori

Antidolorifici

Aghi per decompressione toracica

Siringhe

Flebi

Pomate per ustioni

Teli porta feriti

Tubi nasotracheali

Tachipirina

Oki

Abbigliamento termico

Robe sportive uomo

Calzatura uomo

Calze di cotone calde