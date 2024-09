Tarquinia, Elio Ferrillo nuovo presidente de La Lestra

Riceviamo e pubblichiamo

Angelo Centini è stato alla guida della Lestra per ben sette anni e oggi passa il testimone della presidenza ad Elio Ferrillo, eletto nella giornata di ieri dal direttivo dell’associazione. Elio Ferrillo troverà valido ausilio nella vice presidente Claudia Papalini e in Paolo Micozzi come tesoriere e nell’altro membro del direttivo, Enrico Boni.

Angelo Centini augura buon lavoro al direttivo e a tutti gli associati ed è sicuro che vi sarà un’ottima collaborazione con l’associazione politico culturale Demos della quale è presidente. Esprime gratitudine il neo presidente Elio Ferrillo per la fiducia e la stima che gli associati hanno avuto nei suoi confronti: “Ringrazio tutti per la stima dimostratemi – ha riferito – adesso che siamo tornati in possesso della sede, possiamo dedicarci al rilancio della nostra associazione. È benvenuto, ovviamente, il contributo attivo di tutti i soci e dei simpatizzanti. Un grande grazie al presidente uscente, che con il suo impegno e le sue grandi capacità ha permesso la realizzazione di molte e notevoli attività”.