Tarquinia, esposto di oltre trenta residenti di piazza Sant’Antonio a sindaco e Commissariato per il degrado al Belvedere

Un esposto, indirizzato al Commissariato di Polizia e al sindaco di Tarquinia, per chiedere un intervento immediato, “prima che la situazione degeneri”: è quanto hanno firmato e inviato oltre trenta residenti della zona circostante il Belvedere di Sant’Antonio, nella città etrusca.

“Schiamazzi e grida rendono la vita impossibile”

“Per tutta l’estate – spiegano i firmatari – il giardinetto in oggetto è stato teatro di assembramenti serali anche superiori alle 50 persone, per lo più adolescenti, che soprattutto nei weekend, rendono la vita impossibile agli abitanti della zona per via di schiamazzi e grida fino a notte fonda”.

“La mattina il giardinetto è sempre in condizioni penose, tanto che alcuni residenti sono costretti a raccogliere bottiglie e sporcizia lasciate per terra. Recentemente una panchina è stata divelta e, nonostante alcune segnalazioni, circola ancora liberamente per il giardino”.

Le richieste dei residenti

Quali le richieste dei firmatari? “Alle forze dell’ordine chiediamo di aumentare i controlli e di intervenire per porre fine a una situazione che sta causando disagio ai residenti del quartiere. Al sindaco, invece, l’installazione di videocamere di sicurezza per monitorare una situazione che potrebbe facilmente degenerare”.