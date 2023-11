Tarquinia, firmato stamani il protocollo Comune-Guardia di Finanza per il controllo della gestione dei fondi PNRR

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

A fronte dello stanziamento previsto di un importante flusso di finanziamenti derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che stanno già coinvolgendo moltissimi progetti in essere nella città di Tarquinia, sono e saranno molte le opere di particolare e significativo impatto che andranno a coinvolgere diversi ambiti in tutto il territorio comunale.

Queste opere implicheranno quindi l’attivazione di numerosi contratti pubblici inerenti lavori, servizi e forniture che meritano di essere particolarmente attenzionati perché sia garantita un’opera di prevenzione, controllo e contrasto nei confronti di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e di tutela della legalità.

Ed è proprio con la finalità di intensificare l’attività di vigilanza e controllo su questi contratti, favorita da una volontà di cooperazione interistituzionale, che l’Amministrazione Comunale di Tarquinia insieme al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Viterbo hanno ritenuto, di comune accordo, di stipulare un protocollo d’intesa della durata di tre anni e finalizzato al monitoraggio e controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel PNRR.

Cosa dice il protocollo?

Un protocollo per garantire più efficacia nella verifica delle procedure di impiego delle risorse finanziarie e di realizzazione dei progetti, a tutela dei bilanci pubblici, tanto quello nazionale quanto quello europeo.

Il protocollo, in particolare, mira alla prevenzione, all’individuazione e alla rettifica di eventuali frodi, casi di corruzione, di conflitti di interesse o duplicazione di finanziamenti, così come previsto all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241.

L’attuazione del protocollo verrà promossa attraverso riunioni periodiche ed i referenti per il Comune di Tarquinia saranno il Sindaco Giulivi, in senso programmatico, ed il Segretario Generale o il Vice Segretario per la parte attuativa. Per il Comando Provinciale, il riferimento sarà, sul piano programmatico, il Comandante Provinciale Colonnello Pasquali, che potrà avvalersi dell’ausilio del Capo Sezione Operazioni, Programmazione e Coordinamento Informativo, mentre, sul piano esecutivo, i Comandanti dei Reparti dipendenti dal Comando Provinciale, attivati sulla base delle rispettive competenze.

Per promuovere il consolidamento di procedure operative efficaci verranno anche organizzati incontri, seminari e una formazione specifica per i dipendenti e corsi di aggiornamento professionale dedicati.

Le dichiarazioni

Il Comandante Provinciale, Colonnello Carlo Pasquali, dichiara: “Il Comando Provinciale di Viterbo scende in campo insieme alla Città di Tarquinia, comune tra i più importanti della provincia, per garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziate nell’ambito del Piano e destinate al territorio. L’instaurazione di uno stabile canale di comunicazione consentirà di rafforzare le attività di controllo, finalizzate alla prevenzione delle condotte fraudolente ancor prima che alla repressione”.

Il Sindaco Alessandro Giulivi commenta così la sottoscrizione del protocollo: “Per la pubblica Amministrazione, il rispetto della legalità costituisce un pilastro imprescindibile dell’azione amministrativa ed è fattore fondante dello sviluppo economico, sociale ed umano di una società civile.

La protezione della libertà d’impresa degli operatori economici e dello svolgimento regolare delle dinamiche imprenditoriali è quindi protezione del principio stesso di libertà.

Questo protocollo d’intesa è il consolidamento di quella sinergia che vede il Comune di Tarquinia e la Guardia di Finanza lavorare verso il condiviso obiettivo di garantire i valori di trasparenza e legalità nella gestione dei servizi a favore della collettività e rappresenta uno strumento per migliorare ulteriormente la tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e, più in generale, del rispetto delle procedure e dei tempi di esecuzione.”.