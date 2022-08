Tarquinia, forte vento in mattinata: danni allo stabilimento comunale

Mattinata battuta dal vento, a Tarquinia: dopo una serata serena e nonostante le temperature molto alte, poco prima dell’alba la città è stata svegliata da forti raffiche. I danni più grossi al Lido, in particolare allo stabilimento comunale, colpito da quella che è parsa una vera e propria tromba d’aria: le immagini mostrano la condizione, stamani, della spiaggia. Danni anche al gazebo della struttura. Per il resto, da segnalare la caduta di qualche ramo, ma i volontari dell’AEOPC, pur in allerta, non sono stati chiamati a grossi interventi.