Tarquinia, Gabriel Pistola di Karate Fatamorgana al Trofeo CONI in Basilicata

Riceviamo e pubblichiamo

Tutto pronto per l’ottava edizione estiva del Trofeo CONI. Da giovedì 21 a domenica 24 settembre la Costa Jonica della Basilicata sarà teatro della fase finale della più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia. Attesi in Basilicata 4400 partecipanti, mai così tanti nelle edizioni precedenti, in gara anche i ragazzi delle comunità italiane all’estero di Stati Uniti, Brasile, Canada e Venezuela.

La Cerimonia d’Apertura in programma giovedì alle ore 18 a Nova Siri Marina, in Piazza Prova d’Orchestra, segnerà ufficialmente l’inizio della ‘mini Olimpiade’, un evento che promette un gran spettacolo.

La manifestazione, che per la prima volta sarà ospitata dalla Basilicata, toccherà i comuni di Nova Siri, Matera, Ferrandina, Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Rotondella, Senise Marinella e Policoro, in quest’ultima, Sabato 23 è di scena il KARATE specialità KATA, si confronteranno i migliori atleti campioni di ogni regione, per contendersi il titolo di campione nazionale.

Il nostro atleta Campione Regionale e medaglia di Bronzo al Campionato Italiano U14 di Roma, Gabriel Pistola in rappresentanza della sua regione Lazio, tenterà la scalata al gradino più alto del podio. Ci sono mesi di preparazione e di rinunce dietro questo evento, e noi della Fatamorgana siamo certi che il nostro ragazzo darà filo da torcere e farà sicuramente parlare di sé!

Questa finale nazionale del Trofeo CONI è un appuntamento multidisciplinare che promuove la pratica sportiva tra i ragazzi attraverso la sinergia di tutto il sistema sportivo, segna la fine di un percorso iniziato dai ragazzi con le proprie Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nelle proprie Province e Regioni e, al tempo stesso, un’occasione di crescita nel nome dello sport.

Alla cerimonia di apertura, che come le gare e la cerimonia di chiusura sarà trasmessa sull’Italia Team TV, la piattaforma OTT del CONI che per la prima volta dedicherà 4 canali all’evento. Per concludere tutti noi del Team Karate Fatamorgana e la Città di Tarquinia, auguriamo un grande in bocca al lupo al nostro piccolo campione Gabriel, e che vinca il migliore… come sempre NOI CI SIAMO !!!