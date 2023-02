Tarquinia, Gino Stella nominato Responsabile Nazionale UDC dell’ufficio demanio: “Subito al lavoro sulla Bolkestein”

(f.e.) Il tarquiniese Gino Stella nominato Responsabile Nazionale UDC dell’ufficio demanio e rapporti con le attività balneari. La nomina arriva direttamente dal segretario nazionale On. Lorenzo Cesa.

“Caro Gino – si legge nella lettera di nomina – consapevole della tua professionalità e dell’importante momento che stiamo attraversando ho il piacere di nominarti Responsabile Nazionale UDC dell’ufficio demanio e rapporti con le attività balneari. Certo della tua disponibilità, ti auguro buon lavoro”.

Un incarico di assoluto prestigio soprattutto in un momento storico molto importante per il settore balneare che si trova costretto ad affrontare gli effetti della direttiva Bolkestein. Il litorale potrà dunque avere un proprio rappresentante che sederà ai tavoli governativi dove dovranno essere prese decisioni fondamentali per un intero comparto. Gino Stella di recente candidato alle regionali nella lista dell’Udc di cui è segretario provinciale, è stato anche candidato per la Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Lazio 2 – 01 nella lista Noi Moderati.

Nel suo programma, il settore balneare, di cui fa parte da oltre un decennio, è stato sempre una priorità. “Sarò in prima linea sulla riforma per la balneazione. – dichiarava nel 2022 – L’obiettivo nostro è quello di costruire un dialogo con le realtà sindacali per mitigare la riforma e migliorarne diversi aspetti”. Ora avrà la possibilità di essere in prima linea nelle scelte del governo.