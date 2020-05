Tarquinia, giorni chiave per il mare: attesa per la gestione dello stabilimento balneare e la disciplina delle spiagge libere (forse tramite app)

Giornate chiave per il mare a Tarquinia, quelle di questa settimana. È infatti scaduto ieri, 25 maggio, alle 12 il termine per presentare le domande di partecipazione per l’affidamento in gestione dello stabilimento balneare comunale per la stagione estiva 2020. E nelle prossime ore è attesa l’apertura delle offerte per scoprire chi si farà carico della gestione dello stesso nel corso di questa prossima stagione balneare.

E c’è attesa anche per l’ordinanza con cui il Comune comunicherà la disciplina per le spiagge, in particolare per quelle libere. In alcune dichiarazioni alla stampa locale nei giorni scorsi il sindaco Giulivi ha confermato le voci che parlavano dell’utilizzo di una app per il controllo delle stesse, ma non sono ancora note nel dettaglio le modalità di funzionamento della stessa e, di conseguenza, di accesso alla spiaggia.

Intanto, con un’ordinanza pubblicata ieri, 25 maggio, il sindaco ha ordinato l’interdizione all’accesso degli autoveicoli e motoveicoli alla spiaggia e al mare antistante la Pineta di San Giorgio, sulla parte confinante la Riserva Statale delle Saline di Tarquinia, imponendo ai Consorzi dei proprietari di tutti i terreni dei comprensori, edificabili e non, in quella località, di provvedere alla chiusura di tutti i varchi e passaggi che consentono direttamente o indirettamente il transito degli autoveicoli e motoveicoli per l’accesso alla spiaggia e al mare tra la Riserva Statale delle Saline e l’area boscata della Pineta San Giorgio. L’accesso pedonale sarà possibile lungo la viabilità di previsione pubblica (comunemente conosciuta come “viale Etruria”) e in attraversamento dei terreni di uso collettivo, confinanti con la Riserva Statale delle Saline, fino all’accesso al mare in corrispondenza della pineta di San Giorgio.