Tarquinia, giovedì 30 marzo il consiglio comunale straordinario: si parla anche dell’ospedale

Mentre Tarquinia scende in piazza per sfilare in difesa dell’ospedale, arriva un atteso momento politico di confronto proprio relativamente alla struttura ospedaliera tarquiniese: è stato infatti convocato per giovedì 30 marzo 2023, in prima convocazione, e per venerdì 31 marzo in seconda, in entrambi i casi alle ore 15, il consiglio comunale straordinario che, tra i punti all’ordine del giorno, ha anche la discussione sul nosocomio.

Ecco nel dettaglio gli argomenti posti all’ordine del giorno: