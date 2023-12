Tarquinia, gli appuntamenti natalizi del weekend tra musica e intrattenimento

Dopo il weekend inaugurale, riparte il programma tarquiniese degli eventi natalizi promosso dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Pro loco e il mondo dell’associazionismo locale.

La “Casa di Babbo Natale” riaccenderà la magia con il suo mondo fantastico: dal Polo Nord all’incantevole giardino delle renne, la fabbrica dei giocattoli con gli gnomi e l’adorabile elfo Teo, la cucina accogliente con il camino e la stanza con il grande letto. In via dei Granari (con ingresso da via del Seminario), dalle 16.15 alle 19.15, i bambini potranno vivere l’esperienza unica di salutare Babbo Natale e spedire le loro letterine all’ufficio della posta degli elfi per raggiungere il Polo Nord.

Il 16 dicembre, dalle 17, le vie del centro storico risuoneranno di buona musica grazie ai Lestofunky, una street band dal ritmo coinvolgente in versione natalizia.

Il Teatro Comunale “Rossella Falk” sarà invece il palcoscenico di due spettacoli imperdibili: sabato 16 dicembre, alle 21, la banda “Giacomo Setaccioli” regalerà il suo classico concerto di Natale. Sarà anche l’occasione per il direttore M° Mauro Senigagliesi di salutare la città e passare la “bacchetta” al M° Matteo Costa.

Domenica 17 dicembre, alle 18.30, l’Etruschorus “Maria Laura Santi” proporrà “The magical wait”, un affascinante viaggio musicale attraverso lo spiritual, il gospel e le migliori tradizioni popolari. Il coro, arricchito dalla magnifica voce di Martina Maggi e dall’accompagnamento di musicisti di prim’ordine come Gabriele Ripa, Anthony Caruana, Ruggero Maoloni e Emanuele Tienforti, sarà diretto e arrangiato da Luca Purchiaroni. Entrambi gli spettacoli offrono l’ingresso libero, con la possibilità di prenotare il proprio posto presso l’Infopoint (0766 849 282).