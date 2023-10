Tarquinia, gli Aquilotti del Basket Pegaso domenica in campo per il Torneo dell’amicizia

Riceviamo e pubblichiamo

Proseguono senza sosta i tornei amichevoli in preparazione della nuova stagione. Domenica oltre cento bambini daranno vita al Torneo dell’amicizia riservato ai ragazzi del 2013- 2014 e patrocinato dall’Agriturismo Podere Giulio da sempre vicino allo sport ma soprattutto ai più piccolini. Il torneo inizierà alle ore 10 di domenica 22 ottobre e proseguirà per tutta la mattinata, dando spazio ai tantissimi bambini che da oltre un mese si stanno allenando duramente e con grande serietà. La Blu Star di Viterbo con il mitico Lillo Ferri dichiara “ ormai in questo bellissimo ottobre 2023 siamo di casa a Tarquinia, ogni fine settimana un torneo, ogni fine settimana centinaia di bambini giocano e si divertono senza l’assillo del risultato,ma solo per il gusto di giocare, correre, saltare come si faceva una volta, senza nessun bambino scontento perché ha giocato poco o triste perché ha perso. Con gli amici del Pegaso il punteggio è l’ultimo ad entrare in campo. Laura si allinea con l’amico Lillo: queste giornate servono a tutti, ai piccoli perché la partita resta per loro la cosa più bella , a noi società perché vedere tante persone sulle tribune ci dà la conferma della bontà del progetto e ai nostri sponsor per poterli ringraziare pubblicamente di tutto quello che fanno per noi. Domenica il torneo denominato dell’amicizia ,e tutti noi sappiamo quanto ce ne sarebbe bisogno in questo mondo tormentato, sarà sponsorizzato dall’Agriturismo Podere Giulio sempre vicino alla nostra attività giovanile: lo sport ,dichiara Pietro Serafini, uno dei titolari del famoso agriturismo , è un veicolo importante per trasportare valori basilari del nostro vivere in comune, come l’amicizia, il rispetto ,il fare gruppo. Il basket Pegaso racchiude questi valori ormai da oltre 50 anni e per la nostra azienda diventa un dovere aiutarlo e sostenerlo. Poi quando ci sono i più piccoli prosegue Pietro non possiamo di certo tirarci indietro. Quindi appuntamento per domenica e che questo torneo possa essere di buon auspicio per far si che la pace torni in questo nostro mondo così martoriato.