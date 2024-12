Tarquinia, gli studenti del liceo del Cardarelli partecipano al percorso nazionale “Biologia con curvatura biomedica”

Le classi del Liceo dell’IIS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia stanno partecipando al Percorso Nazionale “Biologia con curvatura biomedica”, un progetto patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in collaborazione con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO).

Concluso il primo nucleo tematico

Con le lezioni del dottor Mario Fanali, noto radiologo ed ex dirigente medico presso il servizio di Radiologia dell’Ospedale di Tarquinia, si è concluso il primo nucleo tematico del percorso, che ha avuto come focus l’apparato tegumentario: l’esperienza e la competenza dei medici che si rapportano con i ragazzi sono il valore aggiunto del progetto, assieme alla loro capacitò di dare risposte concrete alle esigenze di orientamento degli studenti e di stimolarne interesse e competenze specifiche in campo biomedico.

Il test ministeriale

Il percorso vivrà un’altra tappa la prossima settimana con la somministrazione di un test ministeriale nel corso del quale gli alunni dovranno rispondere a 45 quesiti a risposta multipla in 60 minuti: una prova che consentirà di accertare il livello di apprendimento raggiunto al termine del primo modulo del programma.