Tarquinia, gravi danni per il forte vento, le piogge e la mareggiata – FOTO e VIDEO

Un vento forte spira, praticamente da tutta la notte, su Tarquinia, accompagnato da violenti rovesci d’acqua: la città è di nuovo vittima di disagi e incidenti e, soprattutto, il litorale è colpito da una forte mareggiata.

Danni al Lido, con molti stabilimenti colpiti da allagamenti che hanno coinvolto le strutture. “C’è rammarico, tanto rammarico di nuovo – le parole di Marci Marzi di Assotur – per quanto semplicemente poteva esser fatto per provare almeno a eliminare i danni”. Evidente il riferimento all’impossibilità di fare le barriere di sabbia che molti stabilimenti richiedono già dallo scorso inverno senza trovare l’appoggio dell’amministrazione comunale.

Problemi per il forte vento anche in città: caduti vari alberi, uno in particolare in via Vecchia della Stazione. Interventi dell’AEOPC per la stabilità delle strutture utilizzate per il drive-in per i tamponi Covid. Tanto lavoro per Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili del Fuoco, oltre che per i volontari.