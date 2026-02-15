Tarquinia-Grifone Calcio 1-1: eurogol di Pastorelli su corner, ma non basta ai padroni di casa

Finisce in parità la sfida tra Tarquinia Calcio e Grifone Calcio, con il risultato di 1-1 maturato interamente nella prima frazione di gioco. Parte forte il Tarquinia, che prende subito il controllo del match e costruisce la prima grande occasione: Pastorelli pesca Elisei solo davanti al portiere, ma l’estremo difensore ospite respinge il tiro ravvicinato.
La pressione dei padroni di casa viene premiata al 16’: direttamente da calcio d’angolo, Pastorelli disegna una traiettoria perfetta che sorprende tutti e si insacca direttamente in porta. Un eurogol da corner che porta in vantaggio il Tarquinia e accende il pubblico.
Reazione del Grifone e pareggio prima dell’intervallo
Dopo l’1-0 il Tarquinia continua a spingere, creando nuove opportunità con Clemente e Serpente, mentre Franceschi sulla fascia si rende spesso pericoloso con accelerazioni e cross in area. Nel momento migliore dei locali arriva però il pareggio del Grifone Calcio: azione rapida sull’esterno, traversone preciso e Capanna anticipa la difesa di testa, firmando l’1-1.
Il primo tempo si chiude così in equilibrio, con un Tarquinia propositivo e un Grifone concreto nel capitalizzare una delle poche occasioni create.
Ripresa bloccata e poche occasioni: il match termina in parità
Nella seconda parte di gara il ritmo cala e le due squadre si allungano meno, preferendo non scoprirsi. Ne nasce un secondo tempo avaro di emozioni, con poche vere occasioni da rete e molta attenzione tattica da entrambe le parti.
Il triplice fischio sancisce l’1-1 finale: un risultato che sta stretto al Tarquinia per quanto prodotto soprattutto nella prima frazione, ma che lascia comunque indicazioni positive in vista dei prossimi impegni di campionato.
