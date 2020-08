Tarquinia-Horta4School, avanti tutta: un incontro virtuale tra i docenti per programmare il 2021

Riceviamo dall’IIS Vincenzo Cardarelli Tarquinia e pubblichiamo

“Anche a luglio si progetta all’IIS V. Cardarelli di Tarquinia si è svolto infatti in videoconferenza un incontro conclusivo con i docenti coordinatori del progetto Horta4School, di cui fa parte anche il nostro Istituto. – riferiscono dall’ IIS Vincenzo Cardarelli – Oltre ai docenti coordinatori, per il nostro Istituto il Prof. Graziano Mazzapicchio, hanno partecipato in rappresentanza dei Partner promotori, la Preside della ReNIsA Patrizia Marini e il Presidente di Hort@, Pierluigi Meriggi”. Durante l’evento sono state ripercorse le fasi progettuali svolte in questo primo anno ed è stata data voce ai docenti di tutti i 17 istituti coinvolti sull’intero territorio nazionale”.

“I docenti sono riusciti a iniziare e, in alcuni casi a completare, la formazione di uno o più gruppi di studenti, esercitandosi con la piattaforma vite.net, messa loro a disposizione. Inoltre, grazie al supporto di Pessl Instruments che ha fornito le stazioni metereologiche ad alcuni Istituti tra cui il nostro, è stato possibile creare e completare una rete meteo Horta4School. – continuano dal Cardarelli – Il progetto servirà a verificare la possibilità di impostare una difesa fitosanitaria più sostenibile per la vite”.

La Dirigente dell’Istituto Cardarelli, Laura Piroli, ringrazia il prof. Mazzapicchio e tutta la sezione di Agraria per essere stati pronti, come numerose altre volte, a cimentarsi in questo innovativo progetto che permetterà agli studenti di confrontarsi con le nuove tecnologie applicate al settore agricolo. Un ringraziamento particolare, la Dirigente scolastica, lo rivolge va a tutto lo staff di Hort@ per aver organizzato e gestito questo ambizioso progetto.

Iis Vincenzo Cardarelli Tarquinia