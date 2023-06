Tarquinia, i fratelli Pusceddu ricevono il Ferro d’Oro

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Il Consigliere Fabio Gagni ha portato, in rappresentanza del Presidente Alberto Tosoni e di tutta l’Amministrazione dell’Università Agraria, il ferro d’oro ai fratelli Mario e Franco Pusceddu.

Il ferro, un amuleto portafortuna color oro che richiama alla tradizione maremmana e reca lo stemma dell’Ente di Via Garibaldi, è stato conferito agli imprenditori tarquiniesi per la recente apertura della distilleria di Valle del Marta.

Il Consigliere Gagni ha dichiarato: “Teniamo a dire grazie all’azienda Valle Del Marta perché, con il suo operato, continua a portare prestigio al nome di Tarquinia e ad essere di esempio alle future generazioni di imprenditori. Ho avuto il piacere di visitarne la “distilleria didattica”, alla cui inaugurazione aveva già partecipato il Presidente Tosoni. La distilleria didattica è la prima in Italia nel suo genere, perché oltre a produrre liquori di eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, ne racconta anche la storia e ne tramanda la conoscenza. La passione, la visione, la lungimiranza di Franco e Mario Pusceddu devono essere riconosciuti e sottolineati: come Università Agraria teniamo a ringraziarli e ad augurar loro un futuro con successi sempre in crescita, e soddisfazioni senza fine”.