Il tarquiniese Gabriele Tonicchi coordinatore PD di Bologna centro storico: le congratulazioni di NextEtruria

Riceviamo da NextEtruria e pubblichiamo

Il Segretario del Partito Democratico di Bologna ha nominato Gabriele Tonicchi come coordinatore del PD cittadino nel centro storico.

“Come Associazione NextEtruria apprendiamo con entusiasmo questa notizia e non possiamo far altro che augurare buon lavoro al nostro concittadino – afferma il presidente di NextEtruria, Biagio Biagioni – Bologna è il cuore pulsante del centro sinistra italiano ed un territorio che esprime anche il leader del maggior partito del centrosinistra, è bello ed importante che un nostro cittadino sia stato chiamato ad un ruolo di coordinamento in un contesto politico cosi importante.”

Il PD di Bologna, Federazione del Partiro Democratico più grande di Italia per numero di iscritti, ha deciso di rafforzare l’impegno territoriale sulla città con una squadra di uomini e donne che possa coadiuvare le strutture esistenti nel territorio per rafforzare l’impegno del partito sulla città di Bologna.

Gabriele Tonicchi, molto legato alle sue origini tarquiniesi, è già eletto all’unanimità dal 2021 come Segretario del Circolo PD Passepartout di Bologna, uno dei circoli più storici ed importanti della città, e membro della Direzione Provinciale e dell’Assemblea Regionale PD Emilia Romagna.

Oggi Tonicchi riceve l’investitura di questo nuovo importante ruolo nell’ambito della neonata segreteria cittadina come coordinatore PD del Centro Storico di Bologna, un territorio comunale in continua evoluzione con i progetti e cantieri portati avanti dall’Amministrazione Lepore che stanno trasformando la città e soprattutto un territorio politico fondamentale non soltanto per Bologna ma per l’evoluzione di tutta la politica nazionale. “Buon lavoro a Gabriele con la speranza di vederci presto per iniziative anche sul nostre territorio” conclude il Presidente di NextEtruria.