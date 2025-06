Tarquinia, i ringraziamenti della Contrada Sant’Antonio dopo il Palio dell’Anello

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo la vittoria al Palio dell’Anello 2025, la Contrada Sant’Antonio ha voluto ringraziare tutte le contrade per i messaggi di auguri ricevuti. Un pensiero è stato rivolto anche all’organizzazione della rievocazione storica, a cui la contrada conferma la propria disponibilità a partecipare anche in futuro.

Un riconoscimento particolare è andato ai cavalieri che hanno gareggiato per la contrada e contribuito al risultato finale: Daniele Leri, Luca Passamonti, Umberto Velotti ed Eros Capocchia. La contrada ha infine ringraziato lo staff, i contradaioli e i residenti del quartiere per il sostegno dimostrato durante l’intera manifestazione e l’amministrazione comunale, assieme a tutti coloro che si sono impegnati per rendere possibile l’evento. “Grazie! Ci vediamo il prossimo anno!”