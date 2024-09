Tarquinia, i Veterani sportivi celebrano i talenti cittadini: Beatrice Cocomazzi

Venerdì sera Tarquinia ha celebrato i suoi atleti più meritevoli con una serata di premiazioni organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport, sezione cittadina, guidata da Augusto Pancotti. Come ogni anno, l’evento ha riunito sportivi, cittadini e autorità per rendere omaggio a chi si è distinto per impegno e risultati. Il titolo di “Atleta dell’Anno” è stato assegnato alla tennista Beatrice Cocomazzi, che ha ricevuto numerosi complimenti e congratulazioni sui social da parte dei concittadini. Tra gli altri premiati, Arianna Mencarini è stata eletta “Atleta dell’Anno Under 14”.

Un orgoglio per Tarquinia

Oltre a Beatrice e Arianna, molti altri giovani atleti di Tarquinia sono stati premiati, riconosciuti per il loro impegno, dedizione e per essere veri modelli di uno stile di vita sano. La città si è dimostrata orgogliosa di loro, sottolineando l’importanza dello sport e del lavoro duro per raggiungere i propri obiettivi. L’organizzazione dell’evento è stata curata dai soci dell’UNVS, tra cui Maurizio Guidozzi, Silvano Di Giacinti, Angelo Morgantini, Giancarlo Girardi, Massimo Anzellini, Fabrizio Ercolani e Augusto Pancotti.

Elenco dei premiati e ambasciatori proclamati

Tra i premiati della serata, oltre a Beatrice Cocomazzi e Arianna Mencarini, figurano anche Manuel Giorgini, Vittorio Piccioni, Gioele Andreoli, Filippo Bruni, Tommaso Di Marcantonio, Viola Elisei, Samuel Ceccarini, Emma Magrini, Marco Pizziconi, Alessandra Biagiola, Daniele Federici, Ciro Granato, Giada e Siria ed Edoardo Dadini, Cristian Cardoni, Luigi Di Domenico, Antonio Tarolla, Tiziano Monti, Lorenzo ed Emma Magrini, Gabriele Baggi, Gaia Di Domenico, Maya Pierini Proietti, Federica Timperi, Chiara Perticarari e Lucrezia Filomeni, oltre ai pionieri del tennis tarquiniese Virginio De Angelis, Sandro Lanzarini e Alberto Breccia. Premio al miglior allenatore a Emiliano Lamberti. Premiati anche le associazioni sportive ASD Arteritmica, ASD Tarkna Calcio, ASD Tennis Tarquinia, Top Five Tarquinia Volley ASD, ASD Tarquinia Calcio e ASD Pallavolo Tarquinia. Durante la serata sono stati proclamati anche due nuovi Ambasciatori UNVS: Renzo Bonelli e Alfredo Balloni.