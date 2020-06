Tarquinia, ieri al Lido visita di Alessandro Di Battista

Alessandro Di Battista, uno dei volti storici e più noti del Movimento 5 Stelle, ha fatto ieri visita a Tarquinia, dove era già stato nel corso della campagna elettorale del 2017.

In particolare, Di Battista, accompagnato tra gli altri dal consigliere comunale Andrea Andreani, ha fatto tappa a Tarquinia Lido. “Si è parlato di ambiente e territorio. – spiega Andreani – Un confronto costruttivo che ci dà le giuste motivazioni per portare avanti azioni concrete per il bene del territorio e dei cittadini”

“L’incontro era programmato, un incontro breve ma costruttivo. È utile in questo momento discutere insieme delle problematiche del territorio sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico legate al rilancio territoriale. È necessario cercare di un anello di comunicazione importante con tutti gli attivisti per riuscire in sinergia a portare avanti azioni coordinate. Alessandro ci ha promesso che tornerà presto a trovarci”.