Tarquinia, ieri Civita Aperta: la nota dell’Università Agraria

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

Ieri a Civita Aperta all’Ara della Regina ringraziamenti dell’Università Agraria di Tarquinia agli organizzatori e ricercatori da parte del Vicepresidente Alessandro Sacripanti e del Consigliere Marcello Maneschi che hanno portato anche il saluto del Presidente Alberto Tosoni. Presente anche l’Assessore del Comune Betsi Zacchei che ha portato i saluti del Sindaco Alessandro Giulivi.

Questa domenica tantissima gente ha visitato le aree archeologiche alla Civita con la visita guidata dell’evento “Civita Aperta” con gli archeologi delle Università di Milano e Verona alla scoperta dell’Antica Città di Tarquinia. “Cultura e valorizzazione della Civita – hanno riferito Sacripanti e Maneschi ai tanti partecipanti alla presenza del Prof. Attilio Mastrocinque – sono elementi prioritari che devono avere tutto il sostegno delle istituzioni, per dare la possibilità ai cittadini di essere partecipi della nostra storia etrusca. L’Università Agraria di Tarquinia come sempre – aggiungono Sacripanti e Maneschi – farà la sua parte per valorizzare la Civita e la sua splendida cornice ambientale. Infine hanno ringraziato i ricercatori delle Università che ogni anno sono al lavoro alla Civita per nuove importanti scoperte.”