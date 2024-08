Tarquinia, ieri mattina il flash mob di protesta dei balneari

Manifestazione di protesta, ieri, 9 agosto, a Tarquinia Lido, da parte di alcuni gestori di stabilimenti balneari in occasione della giornata di mobilitazione nazionale del comparto in tutta Italia per chiedere un intervento legislativo chiarificatore sulle concessioni demaniali marittime anche e soprattutto in relazione all’applicazione e conseguenze della direttiva Bolkestein.

“Non abbiamo voluto privare i clienti del servizio chiudendo gli ombrelloni per sciopero – spiegano alcuni dei gestori che hanno aderito – per cui abbiamo scelto di coinvolgerli, chiedendo loro di spostarsi con noi in spiaggia in un flash mob che abbiamo immortalato con un drone”. “Teniamo a sottolineare – continuano i gestori – che si è trattato di un’iniziativa del tutto nostra, indipendente da sindacati o sigle ma partita dalla volontà di alcuni di noi gestori”.