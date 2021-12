Tarquinia, ieri sera al palazzetto dello sport lo spettacolo di Arteritmica in favore di Telethon

Riceviamo e pubblichiamo

Domenica 19 dicembre, al palazzetto dello sport di Tarquinia, si è svolto lo spettacolo di Ginnastica Ritmica dell’ASD Arteritmica in favore di Telethon.

Dopo esattamente due anni dall’ultima esibizione, le ginnaste dei piccoli attrezzi sono scese nuovamente in pedana davanti al pubblico per una giusta causa. Per rispettare tutte le misure anti covid, lo spettacolo è stato diviso in due ingressi: alle ore 16 si sono esibite le più piccole dei corsi di Ritmica Kid’s, Promozionale e le ginnaste Agoniste ed insieme a queste atlete allenate dai tecnici federali Arianna Girardi, Serena Sileoni e Laura Brizi, si sono esibite anche le ballerine dei corsi di danza tenuti dall’insegnante Desirée Benevieri.

Il secondo ingresso, previsto per le ore 17:30, ha visto protagoniste le ginnaste della Preagonistica e Agonistica. In programma inoltre dimostrazioni di alcuni dei nuovi corsi proposti dall’associazione sportiva, come il Piloxing guidato dall’istruttrice Chiara Conti, il ballo di coppia in collaborazione con Etrusca Dance di Giorgio Venturini e Sara Tofi e per finire, nel corso della la settimana, ci sono stati degli allenamenti a porte aperte della sezione di Ginnastica Artistica della Prof.ssa Maria Cappuccini e del nuovissimo corso di Parkour guidato dai tecnici Francesco Serafino e Paolo Romeo.

L’Asd Arteritmica ricorda che, oltre i sopracitati corsi, è attivo anche Aequilibrium per adulti (ginnastica posturale con metodi misti, pilates, yoga, ginnastica rieducativa ecc) e ringrazia pubblicamente gli sponsor per il sostegno nella ripartenza dello sport, in questo caso della Ginnastica a 360° per tutte le età e per tutti i gusti! Grazie alla ditta elettrica Conver, a Giustiniani infissi, a Workers ingegneria e architettura, allo stabilimento balneare La Pineta, alla carrozzeria Ranieri e all’Old Station Pub. Per info sui corsi o per prenotare l’ingresso agli spettacoli, contattare 3290967399.