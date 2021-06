Tarquinia, il 12 e 13 giugno arriva il Festival Hippie nel centro storico

Sabato 12 e domenica 13 giugno, dalla mattinata sino a sera, il centro storico di Tarquinia sarà scenario della prima edizione del “Festival Hippie”, fortemente voluto dall’Associazione Culturale “Viva Tarquinia” e con il patrocinio della Città e il sostegno dell’Amministrazione Comunale.

Non solo bancarelle: nel programma della due giorni arte acrobatica e circense, musica, artigianato artistico, arte visiva, vintage, laboratori e seminari, tutto ispirato alla cultura hippy. Un evento, naturalmente, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza dettate dall’emergenza sanitaria: mascherine, distanziamento, prevenzione.

Per quanto riguarda gli spettacoli, la Shape Company aprirà la sezione delle performance live, sabato 12 giugno dalle ore 18 con i loro numeri di danza acrobatica aerea, verticalismo, popping, acrobalance, electric boogie, per un’esibizione sorprendente. Tra gli artisti di strada più attesi Federica Fattori in arte Evaq, con “Dimmi di si” spettacolo di magia comica, Clown e acrobatica eccentrica. A chiudere ogni serata il grande show di fuoco e magia “L’uomo di cartapesta”, di Godie

Domenica 13 giugno dalle ore 19.00 il pubblico potrà invece assistere allo spettacolo musicale della “Caracca tamburi itineranti”, che in un contesto carnevalesco e popolare propone un repertorio Brasiliano ispirato alle musiche di Salvador, Recife e Rio, con i loro tamburi sferraglianti come un treno in corsa. In programma anche laboratori e set fotografici per bambini, workshop e seminari.