Tarquinia, il 13 marzo incontro contro le truffe agli anziani con Carabinieri e istituzioni

Il Comune di Tarquinia promuove un incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle truffe ai danni della popolazione anziana. L’appuntamento è in programma venerdì 13 marzo alle ore 10.30 nella sala del Consiglio comunale di Tarquinia. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e ha l’obiettivo di informare i cittadini, in particolare le persone anziane, sui principali rischi legati ai raggiri e sulle modalità per riconoscerli e prevenirli.

Gli interventi delle istituzioni e delle forze dell’ordine

All’incontro interverranno il vice sindaco e assessore ai servizi sociali Enrico Leoni, il capitano dei Carabinieri Boris Marando e il luogotenente Stefano Girelli. Previsto anche il saluto del vescovo della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia, Gianrico Ruzza.

Un momento di informazione e sensibilizzazione

L’incontro vuole rappresentare un momento di confronto e sensibilizzazione su un fenomeno purtroppo sempre più diffuso. Attraverso il contributo delle istituzioni e delle forze dell’ordine saranno illustrati i comportamenti più frequenti utilizzati dai truffatori e i consigli utili per evitare raggiri.