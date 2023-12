Tarquinia, il 16 dicembre al Boa Sorte Black Snake Moan in concerto con Matteo Lattanzi e Gabriele Ripa

Il 16 dicembre, presso il Boa Sorte, Black Snake Moan, il progetto musicale di Marco Contestabile, torna in concerto a Tarquinia in una formazione speciale in trio. Accanto a Contestabile ci saranno infatti Matteo Lattanzi alla chitarra e percussioni e Gabriele Ripa alle tastiere e al basso. Un evento clou di fine anno, nel corso del quale Marco, dopo il lungo tour di promozione delle ultime produzioni in duo con Matteo, per questa serata ritrova anche la presenza alle tastiere di Gabriele.

Il concerto promette di offrire un’esperienza unica, combinando le influenze blues e folk psichedelico di Black Snake Moan con le sonorità di Lattanzi e Ripa. In una serata intima e coinvolgente, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nei suoni suggestivi di questo particolare viaggio musicale.

Il Boa Sorte fornirà la cornice perfetta per questa esibizione, garantendo un’atmosfera rilassata e accogliente. Un’occasione ideale per chiunque desideri godersi una serata di musica dal vivo in un ambiente intimo.

Il concerto rappresenta un’opportunità da non perdere per gli appassionati della scena musicale locale e per coloro che vogliono esplorare nuove sonorità. La formazione speciale in trio aggiungerà un tocco distintivo a questa performance, regalando al pubblico un’esperienza musicale autentica e piacevole. Segnate la data: il 16 dicembre, dalle 22, al Boa Sorte, a Tarquinia Lido. Un’appuntamento per gli amanti della buona musica e per chiunque cerchi una serata di relax e divertimento.