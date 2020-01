Tarquinia, il 16 febbraio la prima delle quattro uscite di Carnevale: ecco le date

16, 20, 23 e 25 febbraio: sono queste le date del Carnevale a Tarquinia per il 2020. Quattro uscite – due domeniche, poi Giovedi grasso e Martedì grasso, quando tutto si chiuderà con il funerale del Carnevale e il rogo della Mora – per rinnovare l’appuntamento con le mascherate ritrovato ormai da qualche anno: e i gruppi sono già al lavoro sia per la realizzazione dei carri, sia per aggregare partecipanti in maschera.

Almeno quattro i temi già noti: Pinocchio, Game of Thrones Funko Pop, Shrek e i supereroi. Da capire ancora dove partirà il corteo, che comunque sicuramente raggiungerà il piazzale Europa, per poi arrivare tramite la circonvallazione cardarelli prima in piazza Cavour, poi in piazza Matteotti, dove continuerà la festa con musica dal vivo, mentre uno dei quattro appuntamenti – e nel dettaglio quello di giovedì 20 – si svolgerà in zona Peep.