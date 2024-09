Tarquinia, il 21 settembre a Porto Clementino l’intitolazione di largo Luigi Daga

Un omaggio e un ricordo di un personaggio della Tarquinia del passato recente in uno dei luoghi che più ha amato: sabato 21 settembre, alle ore 11 e 30, a Porto Clementino si terrà la cerimonia di intitolazione di largo Luigi Daga. L’appuntamento è naturalmente aperto a chiunque voglia partecipare.

Si tratta dell’ultimo passo di una procedura avviata da tempo, che avevo visto la sua ufficialità nell’aprile 2023 con una deliberazione del Comune di Tarquinia: il completamente di un iter che vedrà il nome del più giovane sindaco della storia cittadina abbinato a un luogo anche dal valore simbolico.

Oltre all’amore per il mare, infatti, quel tratto è a poca distanza dall’AVAD, realtà sociale a cui Daga era fortemente legato e per cui ha profuso impegno sino agli ultimi giorni: e proprio gli spazi di quella comunità, nel dicembre del 2010, accolsero i cittadini e gli amici per l’ultimo saluto a Gigi.

Oltre al già citato ruolo da sindaco, negli anni ’80 Daga è stato segretario provinciale della CNA, assessore e vicepresidente della Provincia di Viterbo e, successivamente, assessore regionale con delega agli enti locali. Sempre impegnato per il bene comune, Daga ha condotto numerose battaglie in difesa degli ultimi e contro l’illegalità: da vicepresidente dell’associazione antimafia Caponnetto ha a più riprese denunciato le infiltrazioni malavitose nella Tuscia. I suoi scritti e libri raccontano le difficoltà e i problemi che il territorio ha dovuto affrontare, con uno sguardo critico rivolto anche alla sanità locale e alle questioni ambientali.