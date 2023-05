Tarquinia, il 24 giugno torna il Trail degli Etruschi: si corre al tramonto tra torri e colline per un’inedita versione estiva

Riceviamo e pubblichiamo

Una nuova data, un nuovo percorso, ma la stessa voglia di regalare una straordinaria esperienza di running a chi ama la corsa in natura: il 24 giugno torna il Trail degli Etruschi, che per la sua terza edizione sperimenta l’intrigante modalità di una prova nel tardo pomeriggio per aprire la stagione estiva del podismo nel Centro Italia.

E se nelle precedenti esperienza invernali partenza e arrivo erano immersi nei colli della campagna tarquiniese, per l’edizione 2023 altra grande novità: il via verrà dato ai piedi del palazzo comunale di Tarquinia, in piazza Matteotti, per lanciarsi in un anello di circa 12 kilometri che dalle torri della città raggiungerà la campagna e le colline dove prosperò la civiltà etrusca. Per tornare in città a viversi il traguardo nella cornice splendida del centro storico.

Nei prossimi giorni saranno svelati dettagli di un percorso spettacolare sia dal punto di vista agonistico che da quello degli scenari. L’iscrizione costa 15 euro (traildeglietruschi@gmail.com – IBAN IT51L 07601 14500 0010 6544 5882) e per ogni informazione si può chiamare il 348 825 1664.

Di certo, l’edizione 2023 del Trail degli Etruschi è inserita nel circuito tutto tarquiniese del Trofeo Lucio Loreti: dopo l’apertura ufficiale con la Etruscan Race Spring Edition OCR in riva al mare di inizio maggio e, appunto, il Trail di giugno, si tornerà in gara a Tarquinia Lido il 24 settembre per la 10km del Mare e l’8 ottobre, alla Roccaccia, con la Etruscan Castle “originale”, prima della bonus race con la non competitiva di Natale, la Christmas Run, che chiuderà il circuito il 23 dicembre. Per chi partecipa ad almeno quattro delle cinque gare in calendario, medaglia premio. Trofeo per i primi tre atleti classificati sia femminili che maschili.