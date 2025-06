Tarquinia, il 3 luglio Consiglio comunale straordinario sull’ospedale

È stata convocata per giovedì 3 luglio 2025, alle ore 17, una seduta straordinaria e in forma aperta del Consiglio comunale di Tarquinia. A darne notizia è il presidente del Consiglio, che informa la cittadinanza sull’appuntamento in prima convocazione. La riunione tratterà un tema particolarmente sentito sul territorio.

All’ordine del giorno le criticità dell’ospedale di Tarquinia

Unico punto all’ordine del giorno sarà infatti la “Trattazione delle problematiche inerenti l’ospedale di Tarquinia”. L’incontro si propone di affrontare le questioni relative alla struttura sanitaria cittadina, al centro di un dibattito che coinvolge istituzioni, operatori del settore e cittadini. La convocazione in seduta aperta consente la partecipazione del pubblico, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.

Disponibile anche la diretta streaming dell’incontro

L’intera seduta del Consiglio comunale potrà essere seguita anche in diretta streaming. I cittadini interessati potranno collegarsi al link dedicato, sul canale YouTube del Comune. La possibilità di seguire i lavori da remoto intende favorire la massima partecipazione, in linea con i principi di trasparenza e accessibilità dell’ente.