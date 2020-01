Tarquinia, il 30 gennaio la prova preselettiva del concorso per istruttore procedure amministrative in Comune

Si terrà il prossimo 30 gennaio 2020, alle ore 10 e 30, nella struttura attualmente in uso all’Associazione Polisportiva dilettantistica Tennis Tarquinia situato in Via Raffaello Sanzio snc, adiacente alla sede centrale dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Vincenzo Cardarelli”, la prova preselettiva per la procedura selettiva pubblica per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di categoria “C” profilo professionale “istruttore procedure amministrative” al Comune di Tarquinia. La prova è stata richiesta dalla Commissione Giudicatrice, verificato l’elevato numero delle domande di accesso alla selezione.

Alla preselezione possono partecipare esclusivamente i candidati ammessi. I candidati attualmente ammessi con riserva potranno sostenere la prova preselettiva a condizione che abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione nei termini stabiliti dal Comune e risultino definitivamente ammessi alla selezione. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati, affetti da invalidità nella misura stabilita dall’art. 20 comma 2-bis della legge n. 104/1992 e s.m.i. , che abbiano ricevuto apposita comunicazione di ammissione diretta alle prove scritte. I candidati devono munirsi di documento di riconoscimento in corso di validità. Gli assenti sono considerati rinunciatari.

Conseguiranno l’ammissione alle prove scritte di esame i primi 30 candidati che risulteranno collocati nella predetta graduatoria sulla base delle valutazioni ottenute, nonché tutti coloro che si troveranno a parità di punteggio con il trentesimo candidato. A tali candidati si aggiungeranno quelli con ammissione diretta, in quanto esentati dalla prova di preselezione. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.