Tarquinia, il 30 maggio riaprono i tre campeggi

Riceviamo e pubblichiamo

30 maggio 2020, una data che segna un momento importante per tre grandi strutture turistico-ricettive di Tarquinia: da qual giorno, infatti, i Camping Village della città etrusco – Europing, Tuscia Tirrenica e Riva dei Tarquini – riprenderanno le loro attività aprendo le proprie porte al pubblico.

Una notizia importante, non solo per gestori, staff e fruitori ma per l’intero tessuto sociale e commerciale cittadino: le tre strutture, pur se probabilmente con numeri non ai livelli altissimi delle scorse stagioni, portano infatti a Tarquinia migliaia di ospiti e turisti.

“Sono state settimane dure, durissime, per tutti e sotto tanti punti di vista, – spiegano gli staff delle tre strutture – ma l’opportunità di tornare ad ospitare turisti e visitatori, dai nostri amici di sempre a chi quest’anno vorrà scoprire Tarquinia, ci regala un entusiasmo enorme e una fortissima voglia di ricominciare”. La scelta della data fa seguito all’ordinanza della Regione Lazio che ha fissato le riaperture e fissato le misure necessarie per le stesse, facendo seguito ai decreti governativi in materia di sicurezza e contenimento del contagio da Covid-19 “Siamo consapevoli che potrà esserci qualche disagio iniziale nell’offerta dei servizi – spiegano dai campeggi – ma confidiamo nella comprensione e soprattutto nella collaborazione dei nostri clienti nell’osservanza delle regole anti contagio: da parte nostra, ci stiamo impegnando con tutti gli interventi possibili per garantire una vacanza piacevole e in completa sicurezza”.