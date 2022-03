Tarquinia, il 4 aprile la farmacia comunale dice addio a viale Igea: pronto il trasloco in viale Luigi Dasti

Un trasloco atteso e finalmente in dirittura d’arrivo: lunedì 4 aprile la farmacia comunale di Tarquinia da quarant’anni circa situata in viale Igea saluterà la sua sede storica per trasferirsi in quella, completamente rinnovata, di viale Luigi Dasti.

A comunicarlo è la Tarquinia Multiservizi, che nella giornata di lunedì coordinerà l’adempimento degli ultimi dettagli burocratici per dare il via a questa nuova fase: un totale di 170 metri quadri, tra area vendita e magazzini, e una struttura appositamente rinnovata per offrire un servizio all’avanguardia per i cittadini.