Tarquinia, il Bar Corsaro riapre la stagione estiva con tanto entusiasmo, tante novità e una promozione golosissima

Il Bar Corsaro riapre la stagione estiva con tanto entusiasmo, tante novità e una promozione golosissima.

Si inizia la mattina presto con la nostra superba colazione e un vasto assortimento di brioches, paste fresche, ciambelle e krapfen crema e Nutella. Si prosegue il pomeriggio con un ricco happy hour con cocktails e aperitivi di ogni genere da sorseggiare all’esterno della nostra luminosa e ampia veranda. Si conclude la serata con la degustazione di fantastiche coppe gelato, rigorosamente produzione propria, con ingredienti di prima qualità.

Gelateria dal 1972, il Bar Corsaro offre la sua pluriennale esperienza al servizio dei suoi clienti, che da sempre sono al centro delle attenzioni e ci supportano in ogni nostra iniziativa. Vi aspettiamo nel rispetto delle nuove normative di sicurezza per riscrivere un’estate alternativa con la grinta e la forza che da sempre ci contraddistingue. E per chi verrà a trovarci la sera, una promozione speciale: per tutto il mese di giugno, dopo cena, chi verrà a gustarsi due coppe di gelato ne avrà una terza in offerta!