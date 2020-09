Tarquinia, il Cardarelli annuncia da domani 15 settembre l’avvio delle lezioni a distanza

Con una lettera aperta a genitori e studenti, la dirigente scolastica dell’IIS Vincenzo Cardarelli di Tarquinia e Tuscania, Laura Piroli, annuncia l’avvio delle lezioni per domani, 15 settembre, a distanza a seguito delle misure organizzative conseguenti alle ordinanze dei Sindaci di Tarquinia e di Tuscania.

“L’avvio delle lezioni per il corrente anno scolastico – spiega la Dirigente – è stato fissato nella Regione Lazio al 14 settembre. Tale data era stata anche confermata durante gli incontri in presenza e a distanza svolti nei primi giorni del corrente mese, pur nelle perduranti difficoltà dovute all’emergenza. In tale situazione, sono intervenute le ordinanze dei Sindaci di Tarquinia e Tuscania, emanate rispettivamente il 9 e l’11 settembre, con cui – per considerazioni di sicurezza e di salute pubblica – l’avvio delle lezioni viene differito rispettivamente al 28 (Tarquinia) ed al 24 (Tuscania) del corrente mese”.

“Questa istituzione scolastica, – continua la Piroli – che si è impegnata al massimo durante tutto il periodo estivo per predisporre la ripresa delle attività, ha ritenuto di contemperare il doveroso rispetto delle ordinanze in questione ​con la tutela dell’interesse ​degli studenti e delle famiglie a non vedere ridotta la misura della prestazione didattica al di là dello stretto necessario. Per tali motivi e grazie all’impegno di tutto il personale docente e non docente in servizio, ​le lezioni saranno avviate con modalità solo “a distanza”, a partire da martedì 15 settembre”​.

“Le credenziali di accesso – entra nello specifico la dirigente – rimangono quelle in possesso degli interessati (per coloro che erano già alunni interni). Per gli studenti delle prime e comunque coloro che non frequentavano nello scorso anno, la segreteria, attraverso i professori incaricati, sta provvedendo in queste ore a comunicare telefonicamente le informazioni necessarie. Le norme in materia di uso dei dispositivi informatici dotati di video impongono un limite massimo di quattro ore continuative per le attività connesse. Pertanto le lezioni si svolgeranno tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8,30 e termine alle ore 12.30, secondo un orario che sarà comunicato il primo giorno e cioè il 15 mattina”.

“Salvo diverse decisioni – chiude la lettera – delle autorità competenti, le lezioni in presenza riprenderanno il giorno 24 settembre per la sede di Tuscania ed il giorno 28 settembre per quella di Tarquinia. Gli utenti saranno tempestivamente informati delle modalità con cui le lezioni saranno assicurate a partire da tali date. La scrivente esprime il proprio rammarico per il breve preavviso e per il succedersi di cambiamenti, non dovuti alla volontà dell’istituto e dipendenti da cause esterne di forza maggiore”.