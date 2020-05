Tarquinia, Il Cavatappi pronto a ripartire: da giovedì 28 maggio tornano gli ospiti negli spazi ancora più ampi ai piedi della Torre Barucci

Ph: Gérôme Bourdezeau

Nell’ambito dell’iniziativa #TarquiniaRiparte, riceviamo e volentieri pubblichiamo

Passione, professionalità, calore e tipicità in una cornice splendida, nel cuore del centro storico di Tarquinia: da giovedì 28 maggio anche il ristorante Il Cavatappi è pronto per la ripartenza.

“Vi aspettiamo in sicurezza, ma senza rinunciare all’atmosfera romantica che da sempre caratterizza il ristorante”, spiega Tamara, che non vede l’ora di tornare ad accogliere gli ospiti negli spazi, oggi ancora più ampi, in via dei Granari, ai piedi della torre Barucci che domina la piazza e col dolce rumore dell’acqua del fontanile. Per motivi di sicurezza, la prenotazione obbligatoria: si può chiamare al numero 0766 842303 o al 347 0997177.