Tarquinia, il Comitato in difesa dell’Ospedale scrive al presidente della Regione Lazio

Il comitato “Insieme per l’Ospedale di Tarquinia” ha scritto al Presidente della Regione Lazio, per capire come la volontà di rafforzare la rete ospedaliera territoriale si tradurrà in azioni utili a rilanciare il nosocomio tarquiniese, garantendo adeguati standard di qualità; in particolare serve chiarezza riguardo al reparto di Ortopedia, praticamente chiuso.

La lettera si sofferma poi sulle incomplete e insoddisfacenti informazioni rilasciate dalla ASL a fine estate, relative ai “numeri” che nelle intenzioni dell’azienda dovrebbero evidenziare il buon funzionamento della struttura sanitaria, a partire da quelli riguardanti il pronto soccorso e i conseguenti ricoveri e di come alla richiesta di dati fatta dal Comitato, il Commissario Straordinario della ASL dott. Egisto Bianconi abbia scelto la strada del silenzio e di raffronti incoerenti.

La nota a Rocca si chiude infine con l’invito a venire a Tarquinia, a constatare di persona la drammaticità della situazione e la richiesta di incontrarlo per esporgli le richieste del Movimento popolare di cui il Comitato è portavoce. Attendiamo risposte e ricordiamo l’appuntamento di sabato 16 dicembre, quando l’ospedale sarà stretto da una lunga catena umana, in un simbolico abbraccio, a testimonianza della determinazione dei cittadini di Tarquinia e del comprensorio a difenderlo.