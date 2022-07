Tarquinia, il Comune acquisisce lo stabile del cinema Etrusco: attesa per capire il modello di gestione

“Il cinema Etrusco è uno dei luoghi emblema della nostra cultura millenaria; uno dei luoghi della storia di questa città, dove per anni si sono alternate generazioni, tempi, tradizioni, spettacoli. Non stiamo qui a ripetere i motivi per cui il cinema ha chiuso ormai da quasi due anni, ma siamo qui a confermare con questa acquisizione al Patrimonio Comunale ciò che abbiamo sostenuto ed espresso fin dal primo giorno dopo la sua chiusura, ovvero la nostra volontà, il nostro impegno, l’importanza di restituire a Tarquinia non soltanto l’attività cinematografica che siamo sicuri ripartirà presto ma consegnare alla Città il suo cinema Etrusco”: con queste parole il Comune di Tarquinia ha commentato sui propri canali social la ratifica di consiglio che chiude l’acquisizione, da parte dell’ente, dello stabile che storicamente ospita il multisala, la cui ultima proiezione risale ormai all’inizio autunno 2020.

Una notizia che era nell’aria da un po’, quella della trattativa tra la precedente proprietà e l’amministrazione comunale, che ieri ha vissuto il suo ultimo atto per quanto riguarda le procedure di acquisizione. Ora resta da capire come il Comune intenda ragionare sulla futura attività della struttura e se ha già in cantiere delle formule per la gestione della stessa.