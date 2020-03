Tarquinia, il Comune interviene sui parchi giochi dei giardini e nelle scuole dell’infanzia

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

“Non ci fermiamo, nonostante questo momento di grande difficoltà, vogliamo migliorare la città, la qualità della vita dei nostri cittadini, anche dei più piccoli e continuare a lavorare per preparare Tarquinia alla nuova imminente stagione estiva che crediamo fondamentale per far ripartire l’economia del paese” dichiara il Sindaco.

Infatti, anche in questo momento particolare per il nostro paese, non si ferma l’amministrazione comunale, impegnata in alcuni sopralluoghi per verificare gli ultimi lavori svolti dall’Ufficio Lavori Pubblici e impianti tecnologici.

Conclusi alcuni interventi di messa in sicurezza nelle aree gioco di Villa Tarantola e di Piazzale Europa dove sono state sostituite le pavimentazioni anti-trauma, alcuni giochi a molla e revisionate le torrette compreso il villaggio inclusivo.

Nel parco dell’Olivo, oltre ad aver reso sicuro lo scivolo e rinnovate le altalene, è stata allestita una nuova area riservata ai bambini 0-5 anni con l’installazione di una nuova torretta adatta alla loro età. Nelle aree destinate al basket e al calcetto sono stati installati nuovi canestri e nuove porte regolamentari.

Anche il Parco delle Mura ha subito degli interventi finalizzati alla sicurezza dei bambini con l’installazione di pannelli anticaduta nella torretta presente. E’ stata inoltre totalmente rinnovata l’area pic-nic e sono stati piantati nuovi arbusti che fioriranno in primavera.

Sempre in zona Peep, è in previsione la realizzazione dell’impianto di illuminazione nel parco giochi di Via Martin Luther King e del Dog Park posto davanti al centro commerciale. Le aree finalmente illuminate potranno così essere fruite in sicurezza anche dopo il tramonto.

Nei giardini della scuola materna Valdi sono state sostituite tutte le pavimentazioni antitrauma e revisionati tutti i giochi già presenti.

La scuola Leoni e l’asilo nido di via Palmiro Togliatti invece si sono arricchiti di nuovi arredi ludici per la gioia dei bambini che, con l’arrivo della bella stagione, potranno uscire e giocare all’aperto.

L’attenzione verso i cittadini e soprattutto verso i nostri ragazzi, dal più piccolo al più grande, si nota dall’impegno che sta dimostrando questa Amministrazione nel rinnovare angoli importanti del nostro territorio come il camminamento di via Valverde dove è stata riposizionata la staccionata posta a protezione dei pedoni e divelta da atti vandalici.

Anche al Lido si lavora senza sosta per preparare la nuova imminente stagione, convinti che sarà fondamentale per il rilancio e la ripartenza del settore turistico locale.

Stanno quindi per essere ultimati i lavori del lungomare dove sarà riaperto l’accesso su Viale dei Tritoni e tutto il lungomare sarà arredato in modo accogliente ed aggregante. Inoltre, è in previsione la realizzazione di un’intera area attrezzata per il fitness con ampi spazi riservati anche al relax e al gioco.

Volevamo inoltre informare che l’Amministrazione, congiuntamente con il Senatore Umberto Fusco ha chiesto al Presidente della Talete la riattivazione delle utenze staccate e la sospensione dei distacchi in atto visto le misure igieniche previste dal sistema sanitario nazionale e il particolare momento di difficoltà per i cittadini.