Tarquinia, il Lions Club dona 1000 euro al Centro Alzheimer con la “Polentata” solidale

Si è conclusa con un risultato concreto la tradizionale “Polentata” organizzata dal Lions Club di Tarquinia, che ha consentito di raccogliere 1000 euro destinati al Centro “Alzheimer” di Tarquinia. Il contributo sarà impiegato per l’acquisto di materiali finalizzati alla stimolazione delle attività motorie e cognitivo-sensoriali dei pazienti affetti da patologie degenerative.

Alla cena solidale hanno partecipato officer e soci in rappresentanza dei Lions Club della IV Circoscrizione del Distretto 108L, oltre a numerosi ospiti. Presenti il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore ai Servizi sociali Enrico Leoni, che hanno portato il saluto del Comune di Tarquinia, esprimendo apprezzamento per l’attività svolta dal club a favore della comunità locale.

Il ruolo del Centro e il sostegno alle famiglie

Nel corso della serata è intervenuto il dottor Brunetto De Sanctis, psicologo e referente sanitario del Centro “Alzheimer”, che ha illustrato la funzione della struttura come punto di riferimento per pazienti con patologie degenerative, in particolare di natura cognitiva. Il Centro rappresenta un supporto anche per le famiglie, chiamate a gestire situazioni cliniche complesse che richiedono un coordinamento tra diverse figure professionali.

La presidente del Lions Club di Tarquinia, Roberta Ranucci, ha sottolineato come l’iniziativa si inserisca nel Tema di Studio Nazionale sulla Longevità, seguendo le linee guida della governatrice Graziella Puddu Loddo, con particolare attenzione alla tutela della salute e al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane e fragili.

Partecipazione dei club e successo della lotteria solidale

La presidente Ranucci ha inoltre ringraziato i soci del club per l’organizzazione dell’evento e gli officer distrettuali intervenuti, tra cui il primo vice governatore distrettuale Luigi Capezzone, i past governatori Fabrizio Sciarretta e Naldo Anselmi, il presidente di Zona A Mario Manduzio e il presidente di Zona B Paolo Cannone.

Determinante, ai fini della raccolta fondi, la lotteria a premi organizzata durante la serata, che ha contribuito al raggiungimento della cifra complessiva di 1000 euro. L’iniziativa ha confermato la partecipazione della comunità e l’impegno del Lions Club di Tarquinia nel sostenere realtà assistenziali attive sul territorio.