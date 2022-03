Tarquinia, il PD: “Supportiamo la Camminata per la Pace del 12 marzo”

Riceviamo dal Circolo PD Tarquinia – Domenico Emanuelli e pubblichiamo

Come circolo del Partito Democratico di Tarquinia supportiamo ed aderiamo alla “Camminata della Pace” del 12 marzo. Coerentemente col dettato costituzionale, per il quale “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (Art. 11 Costituzione), condanniamo con forza la guerra innescata da Putin con l’invasione dell’Ucraina.

Riteniamo che la manifestazione in questione sia un segnale importante da parte della cittadinanza e ne condividiamo gli scopi, facendo un plauso ai giovanissimi ragazzi che si sono fatti carico di promuovere questa bellissima iniziativa.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni ed i tanti singoli cittadini che in questi giorni – anche nella nostra città – si sono mobilitati per offrire a vario titolo ed in diversi modi il proprio supporto al popolo ucraino, attraverso l’ospitalità, la fornitura di beni di prima necessità, di cibo o di medicinali di cui, purtroppo, c’è grande bisogno. Come Circolo PD di Tarquinia, come attivisti e come singoli cittadini, faremo tutto quanto possibile per dare il nostro contributo, unendoci alla già grande solidarietà che questa città ha dimostrato e – siamo certi – continuerà a dimostrare.