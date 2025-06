Tarquinia, il San Benedetto vince il premio della giuria alla Gara Regionale DIU della Croce Rossa

La classe III del Liceo delle Scienze Umane, opzione economico sociale, dell’Istituto San Benedetto di Tarquinia ha ottenuto il premio della giuria nell’ambito della Gara Regionale di Diritto Internazionale Umanitario, svoltasi presso la sede nazionale della Croce Rossa Italiana, in via Ramazzini a Roma. Il riconoscimento, intitolato alla memoria di Pino Ungaro, primo presidente eletto della sezione di Roma, storico delegato internazionale della CRI in Asia e figura di riferimento, amata e stimata, per il volontariato soprattutto romano, è stato consegnato agli studenti dalla figlia Martina durante la cerimonia di premiazione.

Un percorso formativo incentrato sul Diritto Umanitario

La partecipazione dell’Istituto San Benedetto è avvenuta su iniziativa della sezione locale della Croce Rossa Italiana, con il supporto di Paola De Costanzo e Carlo Degli Effetti. Prima della competizione, gli studenti hanno seguito un ciclo di cinque incontri introduttivi per approfondire le nozioni di base del Diritto Internazionale Umanitario, le dinamiche del gioco e le finalità della Gara DIU. Dopo aver superato la fase di selezione iniziale, la classe ha avuto accesso alla fase regionale, in cui ha affrontato tredici squadre provenienti da tutta la regione, per un totale di 78 studentesse e studenti partecipanti.

Un progetto educativo per leggere il presente

La Gara DIU è parte delle attività promosse dalla Croce Rossa Italiana nell’ambito del Protocollo d’Intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo dell’iniziativa è avvicinare i giovani alla comprensione dei conflitti e delle regole umanitarie che li governano, promuovendo i principi fondamentali della CRI e del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un’occasione formativa che intende fornire agli studenti strumenti critici per interpretare il presente, stimolando consapevolezza e responsabilità civile.