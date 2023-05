Tarquinia, il sindaco Giulivi rimodula le deleghe: tolti teatro, eventi e mostre a Martina Tosoni

Rimodulazione delle deleghe in seno alla Giunta del Comune di Tarquinia: con un decreto sindacale pubblicato poco fa sull’albo pretorio online, il sindaco Alessandro Giulivi modifica le deleghe precedentemente in carico all’assessore Martina Tosoni, che rimane delegata a cultura, biblioteca, archivio storico, turismo, sport e politiche giovanili, ma perde la competenza su temi come, tra gli altri, eventi, mostre, teatro e rapporti con le società cinematografiche.

Resta da capire, ora, se tale rimodulazione di incarichi sia una scelta condivisa in seno alla maggioranza o se invece nasca da conflitti interni, al centro da qualche settimana del chiacchiericcio politico. Nel corso del suo mandato, Giulivi ha ricorso più volte alla rimodulazione delle deleghe: sono due, invece, gli assessori a cui l’attuale sindaco ha tolto l’incarico nel corso di questi quattro anni, Marzia Marzoli e Roberto Benedetti.