Tarquinia, il vicesindaco Luigi Serafini entra in Fratelli d’Italia

“Durante la conferenza programmatica tenutasi a Pescara, il vicesindaco di Tarquinia, Luigi Serafini, ha ufficialmente comunicato il suo ingresso in Fratelli d’Italia. L’adesione di Serafini rappresenta un valore aggiunto per il Partito nella provincia di Viterbo, che continua ad attrarre figure politiche di valore e competenza, in grado di offrire nuova linfa e maggiore entusiasmo nel progetto di FDI. Ringrazio il Vicesindaco Serafini per la sua disponibilità e per aver deciso di mettersi in gioco con Fratelli d’Italia. Con il suo impegno e la sua riconosciuta esperienza amministrativa saprà portare un prezioso contributo politico al partito e al circolo di Tarquinia”. Lo dichiara in una nota Massimo Giampieri, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Viterbo